"تكساس": مرضى فيروس c أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرأس والعنق بمعدل 5 أضعاف

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن التهاب الكبد من النوع C "فيروس سى" قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق.

ويذكر أن التهاب الكبد C هو عدوى خطيرة فى الكبد يسببها فيروس ينتقل عن طريق الدم وهو الأكثر شيوعًا فى الولايات المتحدة، ما يؤثر على 3.5 مليون شخص، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأشار قائد الدراسة الدكتور هاريس توريس، وهو أستاذ الأمراض المعدية بمركز السرطان فى جامعة تكساس الأمريكية إلى أنه من المعروف بالفعل أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد C لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بسرطان الكبد وسرطان الغدد الليمفاوية.

وقال توريس فى بيان عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، إن الأدوية المضادة للفيروسات تشفى أكثر من 90٪ من حالات التهاب الكبد الوبائي، والفحص والعلاج يمكن أن يمنع السرطان من التطور.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 34500 من مرضى فيروس سى فى المركز الطبى الأمريكى، ووجدوا أن الذين يعانون من التهاب الكبد C لديهم أكثر من ضعف خطر التعرض لسرطان الفم والحلق، وخطر ما يقرب من خمسة أضعاف التعرض لسرطان الحنجرة مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

ووجد الباحثون أن مرضى سرطان الرأس والعنق الذين يعانون من التهاب الكبد C كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى (HPV)، الذى يرتبط مع عدد كبير من السرطانات.

>وأضاف توريس أن التهاب الكبد C "فيروس سى" يمكن أن يؤثر أيضًا على استجابة مرضى السرطان للعلاج.

"الصحة": خفض سعر عقار "دكلانزا" لعلاج مرضى فيروسC لـ60جنيها بمراكز الكبد

اليوم.. حملة طبية للكشف عن فيروس سى بالإسماعيلية بالتنسيق مع "الصيادلة"‎