عرض السجائر الإلكترونية فى المحال يشجع غير المدخنين على شرائها بمعدل 30%

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون عن أن عرض السجائر الإلكترونية فى المحال التجارية يحفز الشباب غير المدخنين على شرائها بمعدل 30%.

وأوضح الباحثون من جامعة ستيرلينج البريطانية، خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا بمجلة “BMC” العالمية، أن زيادة توافر السجائر فى عدد كبير من محلات بيع التبغ بالقرب من منزل الشخص يرتبط مع ارتفاع الاستهلاك والإقبال على الشراء.

وأشار الباحثون إلى أن السجائر الإلكترونية أكثر خطورة من سجائر التبغ حيث إنها ترفع من خطر الإصابة بالربو وضيق التنفس بسبب مكسبات الطعم التى توضع بها.

وأكد الباحثون عبر الدراسة الاستقصائية التى أجريت فى أربع مدارس ثانوية فى اسكتلندا وشملت 3808 طلاب بين 11 و18 سنة من العمر، أن الإعلان عن السجائر الإلكترونية يرفع من فرص تدخين الشباب والمراهقين بمعدل كبير للغاية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News today”.

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