أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عرض السجائر الإلكترونية فى المحال يشجع غير المدخنين على شرائها بمعدل 30%

Google+ Print
عرض السجائر الإلكترونية فى المحال يشجع غير المدخنين على شرائها بمعدل 30% عرض السجائر الإلكترونية فى المحال يشجع غير المدخنين على شرائها بمعدل 30%
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون عن أن عرض السجائر الإلكترونية فى المحال التجارية يحفز الشباب غير المدخنين على شرائها بمعدل 30%.

وأوضح الباحثون من جامعة ستيرلينج البريطانية، خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا بمجلة “BMC” العالمية، أن زيادة توافر السجائر فى عدد كبير من محلات بيع التبغ بالقرب من منزل الشخص يرتبط مع ارتفاع الاستهلاك والإقبال على الشراء.

وأشار الباحثون إلى أن السجائر الإلكترونية أكثر خطورة من سجائر التبغ حيث إنها ترفع من خطر الإصابة بالربو وضيق التنفس بسبب مكسبات الطعم التى توضع بها.

وأكد الباحثون عبر الدراسة الاستقصائية التى أجريت فى أربع مدارس ثانوية فى اسكتلندا وشملت 3808 طلاب بين 11 و18 سنة من العمر، أن الإعلان عن السجائر الإلكترونية يرفع من فرص تدخين الشباب والمراهقين بمعدل كبير للغاية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News today”.
>


>- دراسة أسترالية تحذر: تدخين السجائر يقلل فعالية أدوية الرئة
>
>- وتحتوى على 11 ضعف غاز أول أكسيد الكربون.. من أول "نفس".. الشيشة تشوه الرئة وتحتوى على 100 ضعف القطران بالسيجارة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365