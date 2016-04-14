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مواجهات عنيفة فى جزيرة قرقنة بتونس بين محتجين وقوات الأمن

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مواجهات عنيفة فى جزيرة قرقنة بتونس بين محتجين وقوات الأمن مواجهات عنيفة فى جزيرة قرقنة بتونس بين محتجين وقوات الأمن

>اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الخميس، بين محتجين وقوات الأمن التونسى، فى منطقة سيدى يوسف فى جزيرة قرقنة.

وذكرت جريدة "الشروق" التونسية، أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع فى هذة المواجهات بعد أن رفض معتصمون دخول شاحنات نقل المحروقات إلى جزيرة قرقنة.

ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح الموقوفين الذين تم القبض عليهم أثناء قيام قوات الأمن التونسى بفض اعتصام استمر حوالى ثلاثة أشهر حول مقر شركة "بتروفاك" بجزيرة قرقنة. كما يطالب المعتصمون بتطبيق اتفاقية 16 أبريل 2015 وطرح موضوع التنمية بشكل جدي.

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