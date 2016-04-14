محافظ القليوبية يستجيب لشكوى أهالى الفيلات فى بنها بإجراء تعديل مرورى

فى استجابة سريعة من الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، لشكوى أهالى منطقة تقسيم الفيلات ببنها، نتيجة قيام بعض الشباب باستغلال المنطقة فى القيام ببعض الحركات والألعاب بالسيارات، الأمر الذى يعرض قائديها والمواطنين للخطر.

وافق محافظ القليوبية اليوم الخميس، على إجراء تعديل مرورى بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لمنع حدوث تلك الظاهرة، حفاظاً على أرواح المواطنين.

- محافظ القليوبية يجتمع بنواب شبين القناطر لبحث تطوير المدينة