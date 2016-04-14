مجلس الوزراء يوافق على الترخيص للبحث عن البترول في “غرب قارون” بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس المجلس، على مشروع قرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاحتياطيات من المواد البترولية، وكذا تنفيذ برنامج عمل مكثف لمضاعفة الانتاج منها للوفاء باحتياجات المشروعات الصناعية الكبرى التى يتم إقامتها حالياً.

من ناحية أخرى، وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأراضى المعطلة والاستثمارات التى أنفقت على مرافقها، والتى سبق تخصيصها للنقابات المهنية لإقامة وحدات سكنية لاعضائها عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التشاور والدراسة والاتفاق مع كل نقابة على حدى بخصوص اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة تلك الوحدات، مع مراعاة ظروف وموقف كل مشروع داخل كل نقابة.

أ ش أ