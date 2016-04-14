حوار في الجول – مدرب إنبي يتحدث عن: متى تقل خطورة رمضان صبحي.. وكيف يحقق نتيجة جيدة ضد الأهلي

يؤمن خالد متولي المدرب العام لإنبي أن رمضان صبحي هو أحد أخطر لاعبي الأهلي لكن هناك أمرا واحدا يجعل قوته تقل.

في الوقت ذاته يرى المدرب العام للفريق البترولي أن هناك عدة أشياء سوف تجعل المباراة صعبة على إنبي حال حدوثها.

ويواجه الأهلي منافسه إنبي يوم الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 22 من الدوري المصري.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

وتحدث خالد متولي لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي وسبب الهزيمة الغريبة على حد قوله أمام مونانا الجابوني في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية بهدفين دون رد.

وكل ما يلي على لسان خالد متولي المدرب العام لإنبي.

سبب الهزيمة أمام مونانا

"الظروف كانت ضدنا في الجابون بسبب سقوط الأمطار وسوء حالة أرضية الملعب، كل ذلك أثر علينا بالسلب".

"كنا نخوض المباراة في مكان أشبه بالحديقة وذلك بسبب غلق أغلب ملاعب الجابون لتجديدها استعدادا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2017".

"كل ذلك بالإضافة لأننا واجهنا فريقا قويا لديه أكثر من لاعب مميز يلعب في منتخب الجابون وأضعنا العديد من الفرص كانت كفيلة بتحسين النتيجة".

"أرى إننا يمكننا تعويض الهزيمة في لقاء الإياب في مصر".

مواجهة الأهلي

"مباراة الأهلي دائما لها مذاق مختلف واستعداد مختلف، فلا بد أن نخوضها بكل جدية وتركيز".

"موقفنا لا يسمح بفقدان نقاط أخرى فأعتقد أن تلك المباراة أهم لإنبي من الأهلي".

"فهي بمثابة نهائي بالنسبة لنا ولا بد من تحقيق نتيجة إيجابية فيها".

رمضان صبحي

"الأهلي كله فريق جماعي ولديه نجوم في كل خطوطه ولديه دكة بدلاء قوية للغاية".

"أعتقد أن رمضان صبحي هو أخطر لاعبي الأهلي حاليا فهو مميز جدا وإضافة قوية للأهلي".

"لكن بدون تمريرات عبد الله السعيد ومساندة حسام غالي فلن تكون خطورته كافية، لذا علينا أن نغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلي كلها".

متى تصبح المباراة صعبة

"ستكون المباراة صعبة على إنبي في ثلاث حالات أولها حال فقدان لاعبو إنبي التركيز".

"ثانيا إذا تباعدت خطوطنا في الملعب وأصبح هناك مساحات كبيرة للاعبي الأهلي".

"ثالثا وأخيرا حال خطف الأهلي هدفا مبكرا فالأمور ستصبح صعبة علينا"

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وأتم"إذا نجحنا في عدم ارتكاب أي من تلك الأمور سنحقق نتيجة إيجابية ضد الأهلي".