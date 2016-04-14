قافلة طبية لأهالي قري شرق بولاق بالخارجة في «الوادى الجديد»‎

مراسل «ONA»:

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية، على مدار الـ48 ساعة الماضية، لخدمة أهالي قري شرق بولاق جنوب واحة الخارجة .

وقال الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد في تصريح صحفي، إن القافلة تخدم « 2363 نسمة» ، تعيش بقري شرق بولاق الثلاثة وهم « الخرطوم ،عارف ، الزيان »، مؤكدًا أن المنطقة محرومة من وجود مستشفي مركزي أو عام لخدمة سكان المنطقة.

وأوضح، أن القافلة تضم 8 تخصصات طبية وهي « باطنية، أف وأذن وحنجرة ، أطفال ،عظام ،نساء ، جلدية ، رمد ،أسنان »، حيث تم توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان لأبناء القرى الثلاثة.