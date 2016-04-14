فيديو..بوتين: مازلت على تواصل مع طليقتي..وسأطلع شعبي حال خوضي تجربة عاطفية جديدة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استمرار تواصله مع طليقته لودميلا أليكسييفنا، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما أفضل، لافتا إلى أنه يمكن أن يخبر الشعب الروسي يوما إذا كان على علاقة عاطفية جديدة.

وأضاف بوتين خلال حواره السنوي المباشر مع المواطنين الذي بثته القنوات الروسية اليوم الخميس: “أنا أعلم، كل شيء عندها على ما يرام (طليقته)، أما ماذا يكتب في الصحف فهذا شيء آخر”، مؤكدا أنها سعيدة بحياتها.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بدوره سعيد في حياته “وكل شيء عندي على ما يرام”، كاشفا إلى أنه يلتقي أحيانا مع طليقته لودميلا التي انفصل عنها في 2013.

وعند سؤال إحدى السيدات عما إذا كان يعتزم الزواج مرة أخرى، أجاب بوتين إنه يرى من غير الضروري طرح أسئلة متعلقة بحياته الشخصية، مشيرا إلى أن المواطنين ينتخبون نواب البرلمان والرئيس لكي يكدوا، أما ما يتعلق بالحياة الشخصية “فقد تكون مهمة للناس، وهذا ما سلمت به منذ زمن بعيد، لكنها (الأسئلة حول حياته الشخصية) لا تعتبر ذات أهمية قصوى”.

لكن في نهاية إجابته خفف قليلا من تحفظه وقال: “ربما يوما ما قد أتمكن من إرضاء فضولكم”.

يشار إلى أن إحدى الصحف الروسية ذكرت في تقرير لها أن الرئيس الروسي على علاقة بلاعبة جمباز أولمبية سابقة تدعى ألينا كاباييفا على الرغم من أن بوتين رفض تأكيد ذلك.

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