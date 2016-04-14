الحريرى: الانتخابات البلدية فى لبنان ستجرى فى موعدها

>جدد رئيس تيار المستقبل اللبنانية، سعد الحريرى، تأكيده أن "الانتخابات البلدية ستجرى فى موعدها"، داعيًا الجميع إلى "الاستعداد للمشاركة فيها".

وقال الحريرى خلال استقباله اليوم وفدا من منطقة المنيه بشمال لبنان: "نحن مع إجراء هذه الانتخابات ومع كل انتخابات، وخاصة الرئاسية منها، عاجلا أم آجلا، ومهما جرى تعطيلها، سننتخب رئيسا للجمهورية فى النهاية".

وأضاف: "إن ما يجرى فى المنطقة من حولنا يتطلب مزيدا من الحكمة لكى نتمكن من تمرير هذه المرحلة الصعبة، فالعواصف المحيطة حرقت بلدانا عدة، ونحن علينا الحفاظ على لبنان".

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