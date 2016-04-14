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تموين الوادي الجديد يعلن تفاصيل أسعار توريد القمح للموسم الحالي‎

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تموين الوادي الجديد يعلن تفاصيل أسعار توريد القمح للموسم الحالي‎ تموين الوادي الجديد يعلن تفاصيل أسعار توريد القمح للموسم الحالي‎

المهندس صلاح السيد

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل توريد محصول القمح، حسب درجة النقاوة لموسم الحصاد الحالي 2016 .

وقال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه صدر قرار وزاري لتحديد سعر إردب القمح، بمبلغ 410 جنية، لدرجة نقاوة 22.5 درجة ،وزن 150 كيلوجرام .

وأوضح “السيد” أن السعر يزيد 5 جنية لدرجة نقاوة 23 قيراط ،و10 جنية لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وأن تكون الأقماح خالية من الأمراض، أو الرمل، أو الزلط، وأن تكون محلية، وليست مستوردة.

وأشار إلي أنه يشترط لاستلام المحصول، أن يكون ناتج من زراعة الموسم الجاري وليس من الموسم الماضي،  حيث من يتم ضبطه مخالفاً لهذه الشروط سيتم تحرير مخالفات رادعة له، كما تم توفير السيولة المادية والفوارغ ببنوك القري، والجمعيات الزراعية، وشركات المطاحن ،والشركة المصرية للصوامع، حيث بدأ موسم الحصاد فعليا اليوم اعتبارًا من اليوم.

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