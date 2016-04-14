ضبط أكبر تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة بالضبعية فى الأقصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة، ورئاسة المقدم مروان العيسوى رئيس المنطقة لجنوب الصعيد، من ضبط أكبر تشكيل للإتجار فى المخدرات بمنظقة الضبعية فى محافظة الأقصر فى أحد الأكمنة المعدة لهم بمدينه قنا.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، تفيد قيام كل من عز الدين ا ا 35 سنة عاطل، و عبد الحارث ع ا 45 سنة سائق، وأحمد ع ف 20 سنة عامل، جميعهم مقيمون الضبعية بمحافظة الأقصر بالإتجار فى المواد المخدرة.

>تم تشكيل فريق بحث ضم كلا من المقدم محمد الضبع، والرائدين ياسر صقر ووسام الدين حسين، وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهمين بكمين أثناء استقلالهم سيارة بمدينه قنا، وعثر بحوزتهما على 2 كيلو أفيون، و 10 كيلو جرام بانجو و مبالغ مالية وهواتف محمولة.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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