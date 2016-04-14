أمن سوهاج يضبط 15 عبوة يشتبه فى كونها ناسفة داخل منزل عامل بدار السلام

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير الأمن، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، فحص واقعة ضبط 15 عبوة يشتبه فى أن تكون ناسفة موصلة بدوائر كهربائية، عثر عليها داخل منزل عامل بناحية مركز قرية نجوع مازن دائرة مركز شرطة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى وكيل فرع البحث، بورود معلومات للمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، تفيد بقيام عامل بحيازة عبوات ناسفة داخل منزله.

وعلى الفور تم استهداف المتحرى عنه بمعرفة النقيبين أحمد ماهر، ومحمود حلمى معاونى مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية، وتم ضبط "ح.أ.ع"، عامل وشريك فى أحد محاجر الرملة بدائرة المركز، داخل منزله وبحوزته 15 عبوة كنز تخرج منها دوائر كهربائية وأسلاك وبداخلها مادة لا يمكن الجزم بخواصها الكيمائية، من بين تلك العبوات 14 عبوة كل عبوتين ملتصقتين ببعضهما البعض، وعبوة واحدة مفردة.

تم التحفظ على العبوات الــ15، وتحرر محضرًا بذلك، وجار العرض على النيابة العامة لتصدر قرارًا فى هذا الشأن.

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