الحجر البيطرى فى أسوان يُفرج عن شحنة تضم 3200 جمل قادمة من السودان

أفرجت سلطات الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية فى أسوان، اليوم الخميس، عن شحنة تضم حوالى 3200 رأس من الجمال الحية القادمة من دولة السودان، عبر منفذ أرقين البرى.

وذلك بعد أن تم التأكد من أن رسالة الجمال التى استقبلها الحجر البيطرى بأبو سمبل أمس، خالية تمامًا من الأمراض الوبائية والمعدية، كما جارى تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين تمهيدًا لطرحها فى الأسواق المصرية.

- محافظ أسوان يطمئن رئيس مجلس النواب على شحنة الجمال السودانية

>