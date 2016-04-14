بالصور.. استمرار اعتصام طلاب طب بنها واحتجاز رئيس قسم الباطنة

أكد طلاب طب بنها أنهم مستمرون حتى الآن فى اعتصامهم أمام باب رئيس قسم الباطنة، بسبب صعوبة الامتحان الذى وضعه.

وقال الطلاب إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وهى استبعاد الدكتور محمد شوقى من رئاسة القسم، وكذلك تشكيل لجنة محايدة لوضع امتحان آخر للطلبة حفاظا على مستقبلهم.

وذكر الطلاب أن الدكتور هشام أبو العنين نائب رئيس الجامعة حضر إليهم مساء اليوم، واستمع إلى مطالبهم، ثم دخل إلى مكتب رئيس القسم ليستمع إلية، ولم يرد عليهم حتى الآن.

واستطرد الطلاب أنهم لم يسمحوا لرئيس القسم بمغادرة مكتبه حتى الآن، وأنهم معتصمون أمام المكتب حتى تحقيق المطالب.

وكان العشرات من طلاب الفرقة الخامسة قسم الباطنة بطب بنها قد دخلو ظهر اليوم فى اعتصام مفتوح، وقامو باحتجاز دكتور بمكتبه رافضين خروجه بسبب صعوبة الامتحان.

وأكد الطلاب أن الدكتور محمد شوقى منذ بداية العام يتعامل مع الطلاب بشكل سئ ومهين، وأنه أكد أكثر من مرة أن الدفعة لن ينجح منها أحد، وبالفعل كل امتحانات الميد تيرم كانت صعبة جدا.

- ويدخلون فى اعتصام مفتوح.. بالفيديو والصور.. طلاب طب بنها يحتجزون "دكتور" لصعوبة امتحان الباطنة

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