"تعليم أسيوط" تكرم 90 طالبة من متدربات الكاراتيه ضد التحرش

كرمت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، 90 طالبة من 18 مدرسة بإدارات أسيوط التعليمية بحضور عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة تعليم أسيوط والمهندس أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب نيابة عن محافظ أسيوط ورشاد عبد الحى مدير الإدارة التعليمية، عقب تلقيهم تدريبات مكثفة للعبة "الكاراتيه" وفن الدفاع عن النفس على أيد أساتذة من كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وقال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن المديرية بالتعاون مع أساتذة كلية التربية الرياضية تمكنت من تدريب 90 طالبة من 1500 طالبة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية بمدارس الطويل الجديدة ومدرسة الطويل القديمة ومدرسة دير شو الابتدائية ومدارس مجمعة الحمام ومدرسة سوادة ومدرسة الحمام الابتدائية المشتركة والحمام الإعدادية المشتركة فى إطار تشجيعهم على الدفاع عن النفس، خاصة مع تنامى ظاهرة أوضاع "التوك توك" غير المقنن وشكاوى التحرش بالطالبات والفتيات عامة.

وقالت ريهام حسن وهيب طالبة بمدرسة الحمام الإعدادية "حصلت على الحزام الأسود عقب تعلمى التاكات اللازمة للحزام، وفرحة جدا بأنى أستطيع الدفاع عن نفسى دون خوف الآن من صبية التوك توك، وفى الحدائق العامة، وحتى يتم الأمساك بالصبية غير المهزبين، ونقوم بتحرير محاضر لهم لينالوا عقابهم".

كما أن التدريبات شملت ألعاب جماعية أيضا كـ"كرة السلة وكرة الطائرة" وتم توزيع 3 كؤوس للمدارس الفائزة وهى مدرسة عزبة طه الابتدائية ومدرسة بنى رزاح الابتدائية وشهادات تقدير مالية ورمزية للألعاب الفردية.

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