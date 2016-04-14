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تطوير 4 وحدات صحية قروية بـتكلفة 4.5 مليون جنية بالوادي الجديد

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تطوير 4 وحدات صحية قروية بـتكلفة 4.5 مليون جنية بالوادي الجديد تطوير 4 وحدات صحية قروية بـتكلفة 4.5 مليون جنية بالوادي الجديد

 

الدكتورمحمد موسى وكيل الصحة بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، عن اعتماد 4.5 مليون جنية لتطوير 4 وحدات صحية قروية، خلال موازنة العام المالي الجاري 2015/2016 .

وقال  الدكتور محمد موسي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه  سيتم تطوير ورفع كفاءة  الوحدات الصحية، بقري  فلسطين وشرق بولاق بمركز الخارجة، وغرب الموهوب بمركز الداخلة، وعين عيش بمركز بلاط، وأضاف ،خلال الفترة الحالية جاري إسناد تطوير هذه الوحدات إلى وزارة الصحة بالقاهرة، تمهيداً للبدء خلال الشهر المقبل،لإنهاء المشروع بشكل نهائي خلال الستة أشهر المقبلة .

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