لأول مرة منذ 16 عامًا المعارضة تشكل أغلبية برلمان كوريا الجنوبية

أفرزت نتيجة الانتخابات البرلمانية الـ20 في كوريا الجنوبية والتي أجريت يوم أمس الأربعاء، مخيبة لأمال حزب سينوري الحاكم، حيث فشل الحزب في تحقيق الأغلبية البرلمانية واضطر إلى نزوله من المركز الأول في البرلمان.

ولم يتمكن الحزب من تأمين الثلث من إجمالي المقاعد البرلمانية المخصصة في العاصمة وضواحيها بـ 122 مقعدًا، وفقد 17 مقعدًا من إجمالي 65 مقعدًا مخصصًا في معاقله السياسية في إقليم كيونج-سانج جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يوkiاب.

بينما حقق حزب دي مينجو “الديمقراطية” الحزب المعارض الرئيسي، انتصارًا أفضل من توقعه السابق، ليصبح حزبًا يمكنه أن يعين رئيسًا للبرلمان.

وبالنسبة لحزب كوكمين “الشعب”، الذي انشق من الحزب المعارض الرئيسي، حقق 38 مقعدًا، بزيادة كبيرة نتيجة لانتصاره الساحق في منطقة جولا، المعقل السياسي للمعارضة، بالإضافة إلى تقلده المركز الثاني بعد الحزب الحاكم في التصويت على تقييم الأحزاب.

وفقًا لما ذكرته اللجنة الانتخابية المركزية، فإنه من إجمالي 253 دائرة انتخابية، فاز حزب دي مينجو المعارض الرئيسي في 110 منطقة، وحزب سيه نوري الحاكم 105 منطقة، وحزب كوكمين في 25 منطقة وحزب العدالة في منطقتين والمستقلون في 11 منطقة.

وأكد الزعيم المؤقت لحزب دي مين جو كيم جونج إن ‘‘إن نتيجة الانتخابات في العاصمة وضواحيها هي عبارة عن حكم الشعب على سياسة الحكومة الاقتصادية الخاطئة من خلال إدلاءهم بالأصوات’’.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية المشترك لحزب الشعب لي سانج-دون” نتيجة الانتخابات هي محاكمة الرأي العام لحكومة الرئيسة بارك كون هيه، إن العدد الضخم للذين أيدوا الرئيسة بارك والحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية عام 2012 تحولوا إلى تأييد حزبنا ، بدون تشتيت أصوات الناخبين بين الأحزاب المعارضة، خلافا عن المخاوف التي سادت قبل الانتخابات”.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 58% بزيادة 3.8% عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة.