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رمضان يكشف: الزمالك رفضني لأني ' مليش في الكورة '

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رمضان يكشف: الزمالك رفضني لأني ' مليش في الكورة ' رمضان يكشف: الزمالك رفضني لأني ' مليش في الكورة '

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخب أن الزمالك رفض قبوله في اختبارات النادي بسبب رؤيتهم أنه لا يستطيع لعب الكرة.

وتحدث رمضان صبحي لبرنامج "معكم منى الشاذلي" قائلا:"ذهبت للاختبار في الزمالك بناء على نصيحة من أحد أصدقائي وبسبب قرب مقر النادي من منزلي".

وأكمل"كان ذلك قبل ذهابي لاختبارات الأهلي بأسبوع فقط".

وواصل لاعب الأهلي"في أول يوم قمت بالركض حول الملعب فقط دون أن ألمس الكرة، واليوم الثاني شاركت في جزء من إحدى المباريات".

وأضاف"بعد نهاية المباريات تم تقسيم اللاعبين إلى جانبين وأنا فقط وجدت نفسي في المنتصف بين الجهتين".

وتابع لاعب المصري"سألت المدرب لماذا لم يضمني لأي جانب مع باقي اللاعبين وجدته يقول لي أنت غير مقبول لأنك لا تستطيع لعب الكرة من الأصل".

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