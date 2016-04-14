أخبار فلسطين اليوم .."فتح" تطالب بالاعتذار عن حرق صورة أبو مازن

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، اعتبرت حركة "فتح"، إحراق صورة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، فى مسيرة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غزة، خروجا عن كل الأعراف والقيم والتقاليد الوطنية التى تحكم العلاقة بين فصائل العمل الوطنى، مطالبة قيادة الجبهة بالاعتذار عما حدث بصفتهم المسئولين عنها.

وأدان المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة فى تصريح صحفى هذا السلوك المرفوض وطنيا وأخلاقيا.. وتساءل عن السبب أو الدوافع من وراء خلق مشاكل وهمية على الساحة الفلسطينية، لا سيما بعد أن نفى الصندوق القومى أى قرار بوقف مخصصات الجبهة الشعبية.

وشدد أبو عيطة على أن العلاقة بين رفاق الدرب والمناضلين ليست علاقة أموال، إنما علاقة يحكمها التاريخ الوطنى المشترك والمواقف الوطنية والتضحيات الجسام ودماء الشهداء. وأشار إلى أن "فتح" تريثت كثيرا ومارست ضبط النفس فى الرد على هذا السلوك، حتى يتبين الموقف الرسمى للجبهة الشعبية مما حدث، مؤكدًا الحرص الشديد على استمرار العلاقات الأخوية التى ربطت بين الحركتين تاريخيا.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلى الخميس أن فلسطينيا هاجم جنديا بفأس عند نقطة حراسة بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل فى الضفة الغربية المحتلة ما دفع بالجنود إلى إطلاق النار عليه وقتله.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد إبراهيم محمد الغروز برادعيه (54 عاما) عند مدخل مخيم العروب".

- القوات الإسرائيلية تحرق 10 متاجر خلال مداهمة أحد مكاتب الصرافة بالضفة

>

>