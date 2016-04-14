رمضان يتحدث عن: رفض إعلان مُغري بسبب ' الوقفة ' .. ويوجه رسالة لجاريدو وشحاتة

أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه رفض في وقت سابق عرضا مغريا لتصوير أحد الإعلانات لإحدى الشركات لطلبهم "وقوفه على الكرة".

وكان رمضان قد قام باستعراض مهارة الوقوف على الكرة مرتين في مواجهة الزمالك الأولى كانت في الدوري والثانية في كأس السوبر المصري، وتسبب الأمر في أزمة.

وتحدث رمضان لقناة "سي بي سي" قائلا:"الأهلي لم يرفض الإعلان فالأمر لم يصل للإدارة من الأصل".

وأوضح"أنا ووكيل أعمالي نادر شوقي من رفضنا فكرة الإعلان كليا منذ البداية".

وتابع"أعتذر للاعبي وجمهور الزمالك لم أقصد أي إهانة من خلف وقوفي على الكرة".

وأضاف"حتى في لقاء السوبر لو لاحظ الجميع إنني قمت بالنزول سريعا من على الكرة فأنا لم أقصد الإهانة والأمر لم يكن مخططا".

في الوقت ذاته وجه صاحب الـ19 عاما رسالة للعديد من رموز الكرة المصرية ومدربه السابق في الأهلي خوان كارلوس جاريدو.

وأكمل"محمود الخطيب أسطورة في كل مرة أشاهد لقطات من مبارياته هو يقوم بأشياء لا يقدر عليها إلا بيبو فقط".

وتابع"حسن شحاتة كنت أتمنى التدرب معك فقد حققت إنجازات عديدة لمصر".

وواصل"جاريدو من وجهة نظري إنه مدرب جيد للغاية على الرغم من إنني لم أكن أشارك باستمرار معه، لكنني أرى إنه كان جيدا".

وأردف"محمد بركات كنت أتمنى اللحاق به واللعب بجواره وأتمنى أن أكون في مثل ذكائه"

وأتم رمضان صبحي"وليد صلاح الدين ساندني كثيرا وكان يطلب مني الاحتراف مبكرا".