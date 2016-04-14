ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بدمياط

شنت مديرية تموين دمياط بالتنسيق مع الطب البيطرى برئاسة السيد السؤالى مدير عام التموين ومجدى المهدى مفتش تموين حملة موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محليين بيع لحوم مجمدة بمنطقة.

وتحرر محضر رقم 4180 جنح أول دمياط ضد أحمد .م.ا ومحضر رقم 4181 جنح أول دمياط ضد أسامة. م.ا ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

- محافظ دمياط يأمر بفتح الشارع المجاور لاستراحته لرفع المعاناة عن المواطنين

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