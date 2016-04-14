شابي: لم أقل أن كريستيانو ليس ذكيا

(إفي): نفى الإسباني شابي هرناندز لاعب وسط السد القطري ما نقل على لسانه بأنه وصف مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بأنه "ليس ذكيا" أثناء المقارنة بين اللاعب البرتغالي وزميله سابقا في برشلونة ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن "الترجمة كانت خاطئة".

وأوضح شابي في مقابلة تلفزيونية: "في كرة القدم هناك نوعان من السرعة، البدنية التي يمثلها هنا كريستيانو وميسي بنفس المستوى، وبعدها سرعة الربط مع الزملاء، وتنفيذ التمريرات، وهنا ميسى في مستوى مرتفع عن كريستيانو".

وقال لاعب برشلونة السابق "كريستيانو لا يبدو بالنسبة لي لاعبا جيدا في الربط مع الزملاء، ليس ممرا، ولذلك كنت قد قلت إن ميسي هو الأفضل في العالم لأنه يتمتع بالسرعتين، البدنية والربط. لم أتحدث في أي وقت عن الذكاء، ولم أقل أن كريستيانو لم يكن ذكيا أو شيء كهذا".

وأكد شابي الذي يشارك في مشروع أكاديمية "اسباير" لتدريب الفريق الذي سيمثل البلد المضيف في مونديال قطر 2022 أنه رغم عدم تفكيره في الاعتزال الا انه على ثقه بانه سيقتحم عالم التدريب.

وقال "التدريب شيء يمكن الشعور به، وبدأت أشعر به. أحب أن أكون في الملعب، على العشب. أجد نفسي في هذا المكان، ولكني لا زلت ألعب ولا زلت أعمل".

وأكد أنه "رغم أنه يلعب في قطر، إلا أنه لا يزال في نفس المستوى التنافسي".

وشدد نجم برشلونة السابق على أن برشلونة "أفضل فريق في العالم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تكافؤ على المستويين الكروي والاقتصادي لبرشلونة وريال مدريد مع باقي الفرق" في الليجا.

ورأى شابي إسبانيا بين المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016.

وقال إن منتخب بلاده "لديه مستوى مرتفع في جميع الخطوط للمنافسة بشكل جيد. لقد وقع في مجموعة صعبة ولكن مع مدرب كبير ومنتخب يعرف الامور واللاعبين، لديه فريق جيد للغاية".

ولكنه أكد أن "هناك فرق أخرى أيضا تنافس. بالتأكيد لا يمكن المنافسة أو الفوز بكل البطولات التي تلعب بها".