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غياب كوينتراو عن دفاع البرتغال في يورو 2016

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غياب كوينتراو عن دفاع البرتغال في يورو 2016 غياب كوينتراو عن دفاع البرتغال في يورو 2016

(إفي): يعاني اللاعب الدولي البرتغالي فابيو كوينتراو الظهير الأيسر لفريق موناكو الفرنسي والمعار من ريال مدريد، من إصابة في الساق اليمنى ستبعده عن بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا.

وأعلن موناكو في بيان تناقلته وسائل الإعلام البرتغالية أن "فابيو كوينتراو تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال مران هذا الأسبوع وسيخضع لجراحة الأسبوع المقبل. فترة الغياب تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر".

يذكر أن كوينتراو (28 عاما) ارتدى قميص منتخب البرتغال في 51 مباراة وهو لاعب أساسي في الخط الخلفي، حيث خاض مونديال 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، إضافة إلى يورو 2012 في بولندا وأوكرانيا.

ويجري اللاعب جراحته في فنلندا بواسطة الطبيب ساكاري أورافا، بحسب بيان النادي الفرنسي.

ويخوض منتخب البرتغال بطولة كأس أمم أوروبا في منافسات المجموعة السادسة حيث يواجه منتخب آيسلندا في 14 يونيو بسانت إيتيان، ثم النمسا في 18 من نفس الشهر بباريس، والمجر في 22 من نفس الشهر في ليون.

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