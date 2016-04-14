«أهالي أسوان» يطالبون بتخفيض أسعار قطارات الـ« VIP‎»

مراسل «ONA»:

طالب أهالي أسوان، بتخفيض أسعار تذاكر قطارات الـ«VIB» ما بين أسوان والقاهرة،نظرا لأنها مرهقة لهم ماديا خاصة بالنسبة للمواطنين المغتربين والوافدين في أسوان والذين يضطرون للسفر بشكل متكرر .

وقال أحمد السعدي الجويلي مدير العلاقات العامة بإحدي الشركات، إن محافظة أسوان بطبيعتها جاذبة لكثير من المغتربين ، الذين يأتون إليها إما للدراسة في جامعة أسوان أو تلقي العلاج في معهد الأورام أو مركز مجدي يعقوب للقلب ، أو الذين يعملون في الشركات المختلفة بمشروع توشكي .

وأضاف، أن تذاكر السفر في القطارات التي تم تحويلها الي vip تضاعفت ، ووصلت سعر تذكرة الدرجة الثانية من أسوان إلى الاقصر لـ «60 جنيهاً» بدلاً من «30 جنيه»، وهو ما يعد مرهقًا للعديد من المواطنين المغتربين الذين يضطرون للسفر أسبوعيًا للإطمئنان علي أسرهم .

وطالب الجويلي ، وزير النقل بأن يكون قطار رقم «887 » قطارًا مكيفًا عاديا وليس vip، لمناسبة موعد تحركه في الساعة الثالثة عصرًا لجميع المواطنين العائدين من أسوان الي محافظات جنوب الصعيد «الاقصر وقنا وسوهاج وأسيوط »، مراعاةً لظروفهم المادية .

وأوضح ، أن هذا القطار كان يحظى بإقبال كبير من المواطنين نظراً لموعده المناسب، ولكن عقب تحويله إلي vip ، إنخفضت نسبة التشغيل فيه للغاية، نظرا لإضطرار المواطنين الي إستخدام الميكروباصات للإنتقال الي محافظات «الأقصر وقنا وسوهاج »، نظرا للارتفاع الشديد والمضاعف في أسعار تذاكر هذا القطار حاليا.