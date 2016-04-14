أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صور: بساطة تبدأ احتفال الأهرام الكندية قبل وصول حماقي‎

Google+ Print
صور: بساطة تبدأ احتفال الأهرام الكندية قبل وصول حماقي‎ صور: بساطة تبدأ احتفال الأهرام الكندية قبل وصول حماقي‎

صورة من الحفل لفريق بساطة

بدأ، منذ قليل، احتفال جامعة الاهرام الكندية، بمرور عشر سنوات على انشائها، بفقرة فريق بساطة الذي أشعل حماس الطلبة المتواجدين، الآن، انتظارا لوصول النجم محمد حماقي الذي يحتفل مع الإدارة والطلبة بهذه المناسبة الهامة.

وينظم الحفل متعهد الحفلات الشهير، وليد منصور، الذي يتواجد بمكان الحفل، منذ الصباح، للإشراف على جميع التفاصيل بمشاركة فريق عمله.

وتتواجد الان فرقة حماقي الموسيقية للاستعداد لصعود المسرح، لاجراء تجارب الصوت استعدادًا لصعود النجم حماقي مسرح جامعة الاهرام الكندية التي تحتفل مع إدارتها، وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة الجامعة.

تصوير: أحمد كوتي

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا