صور: بساطة تبدأ احتفال الأهرام الكندية قبل وصول حماقي‎

بدأ، منذ قليل، احتفال جامعة الاهرام الكندية، بمرور عشر سنوات على انشائها، بفقرة فريق بساطة الذي أشعل حماس الطلبة المتواجدين، الآن، انتظارا لوصول النجم محمد حماقي الذي يحتفل مع الإدارة والطلبة بهذه المناسبة الهامة.

وينظم الحفل متعهد الحفلات الشهير، وليد منصور، الذي يتواجد بمكان الحفل، منذ الصباح، للإشراف على جميع التفاصيل بمشاركة فريق عمله.

وتتواجد الان فرقة حماقي الموسيقية للاستعداد لصعود المسرح، لاجراء تجارب الصوت استعدادًا لصعود النجم حماقي مسرح جامعة الاهرام الكندية التي تحتفل مع إدارتها، وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة الجامعة.

تصوير: أحمد كوتي