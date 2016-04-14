حماس تعزز تواجدها الأمني على الحدود مع مصر

أعلنت حركة حماس، الخميس 14 أبريل، أنها زادت من تواجدها الأمني على طول حدود قطاع غزة مع مصر وذلك بمضاعفة مواقعها الأمنية هناك لضبط الحدود.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، قوله إن قوات الأمن الوطني “بدأت اليوم بزيادة عدد قواتها ومضاعفة عدد مواقعها الأمنية على طول الحدود الجنوبية مع مصر لتتمكن من ضبط الحدود بشكل أكبر”.

وذكر البزم أنه جرى إقامة 3 مواقع أمنيه للمرة الأولى في المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم وشرق رفح لتعزيز الأمن على الحدود.

وأضاف البزم أن هذا الإجراء “رسالة بأننا معنيون بأمن الحدود واستقرارها وأننا لن نسمح بأي خروقات أمنيه أو استخدام المنطقة الحدودية للمس بأمن مصر.. نحن حريصون على أمن أشقائنا في مصر”.

والتقط مصور وكالة “فرانس برس” صورا لعناصر من الأمن الوطني التابع لحماس وهم يضعون نحو عشرة “كرافانات” متنقلة على طول الحدود مع مصر.

وقامت جرافات بتسوية الأرض قرب الحدود تمهيدا لوضع هذه “الكرافانات” على تلال رملية صغيرة، في حضور اللواء حسين أبو عاذرة مسؤول قوات الأمن الوطني.

وقال ضابط أمني فلسطيني لم يشأ كشف هويته “إن هذه الترتيبات الأمنية الجديدة مهمة لطمأنه الإخوة في مصر أن الحدود آمنة وأننا لن نسمح بأي تجاوزات أمنية”.

يذكر أن وفدا قياديا من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة كان قد أجرى محادثات الشهر الماضي مع مسؤولين أمنيين في مصر بهدف تطبيع العلاقات التي شهدت توترا لسنوات عدة.

وتغلق مصر معبر رفح بشكل شبه دائم، وهو المنفذ الوحيد لسكان غزة، ما يتسبب بأزمة إنسانية واقتصادية خانقة في القطاع الذي يعيش فيه نحو 1,9 مليون شخص.

وتعتبر حركة حماس أن عام 2015 كان “الأسوأ” للمعبر إذ تم فتحه 21 يوما فقط “للحالات الإنسانية”.