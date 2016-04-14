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القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد معاقل الإرهاب شمالي سيناء

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القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد معاقل الإرهاب شمالي سيناء القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد معاقل الإرهاب شمالي سيناء

حق الشهيد – سيناء

أعلنت القوات المسلحة أنه فى إطار استكمال عمليه “حق الشهيد”، قامت القوات الجوية بتوجيه ضربات جوية مركزه ضد عدد من الملاجئ والتجمعات ومخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالعناصر الإرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء والتى تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة قوات انفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة.

وقالت القوات المسلحة – فى بيان اليوم الخميس – إن الضربات أسفرت عن تدمير كامل للأسلحة والمخازن والملاجئ المستهدفة بمناطق جنوب الشيخ زويد وغرب الجورة والقضاء على كافة العناصر الإرهابية التى تتحصن بها.

وتواصل عناصر القوات المسلحة والشرطة بكل عزيمة وإصرار أعمال المداهمات والتمشيط مدعومة بغطاء جوى للقضاء على كافة البؤر والأوكار الإجرامية.

أ ش أ

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