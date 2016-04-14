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بولندا: سنرد بحزم على التحليق الروسي فوق المدمرة الأمريكية

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بولندا: سنرد بحزم على التحليق الروسي فوق المدمرة الأمريكية بولندا: سنرد بحزم على التحليق الروسي فوق المدمرة الأمريكية

بولندا

أعلن وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتسيريفيتش، اليوم الخميس، أن بلاده سترد بحزم على روسيا في أزمة اقتراب مقاتلتين روسيتين من المدمرة الأمريكية “دونالد كوك” في بحر البلطيق، خلال مناورات كانت تشارك بها مروحية بولندية كانت تتدرب على الهبوط على ظهر المدمرة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ماتسيريفيتش قوله – في تصريحات صحفية – “إن البولندية ستعطي إجابة واضحة بهذا الخصوص”، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة الحازم مفهوم، وأن الحلفاء الآخرين ربما سيفعلون ما هو ضروري.

ودعا نائب وزير الدفاع البولندي توماش شيكوفيسكي حلف الناتو للعودة لأساليب تفكير الحرب الباردة، فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، والتحدث مع موسكو من موقع قوة لمواجهتها.

وأشار شيكوفيسكي إلى أن “روسيا تنظر لعلاقاتها بالغرب بمصطلحات الحرب الباردة، لذلك فإنه لضمان فاعلية الردع ينبغي ربطه بالأسلوب الذي يفكر به الطرف الذي نرغب في ردعه”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية رافال بوتشينيك “إن مثل هذه الحوادث تساعد على تبرير الخطوات التي أجريت في الأشهر الأخيرة لزيادة تواجد قوات حلف شمال الأطلسي ولنشاط الحلف في بولندا وعند الحدود الشرقية للحلف”.

وكان البيت الأبيض اعتبر أن حادث تحليق مقاتلتي “سو-24″ الروسيتين فوق المدمرة الأمريكية في بحر البلطيق جاء كمثال على “التصرف غير المهني” من قبل العسكريين الروس.

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