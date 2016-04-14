الخارجية الأمريكية: تحليق الطيران الروسي قرب سفينتنا في البلطيق عمل «استفزازي»

قالت الخارجية الأميركية، إن تحليق الطيران الروسي قرب السفينة الأميركية في بحر البلطيق عمل “استفزازي وخطير”، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وأكدت الخارجية، أنها ستبحث الأمر مع سيرجي لافروف، للوقوف على أسباب تلك الطلعة الهجومية.

وقال مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، إن طائرتين روسيتين لا تحملان أسلحة مرئية، حلقتا على نحو يحاكي الهجمات، قرب مدمرة أمريكية مسلحة بصواريخ، موجهة فى 12 أبريل في مياه دولية، قبالة روسيا.

ووصف المسؤول، في تصريحات صحفية، الحدث، بأنه واحد من أكثر الأعمال التي تعيها الذاكرة عدوانية في الآونة الأخيرة.