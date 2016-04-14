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محلل سياسي: المعارضة السورية غير مؤهلة لإدارة مرحلة انتقالية

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محلل سياسي: المعارضة السورية غير مؤهلة لإدارة مرحلة انتقالية محلل سياسي: المعارضة السورية غير مؤهلة لإدارة مرحلة انتقالية

 

قال المحلل السياسي، طالب إبراهيم، إن المبعوث الأممي لسوريا، ستافان دي مستورا، ذهب إلى جينيف بعد زيارته لعواصم أوروبية منها طهران وموسكو ولم يطلع الأطراف السورية المتنازعة على ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدول، مشيرًا إلى أن دى مستورا يعمل على تسوية سياسية على هامش عمليات عسكرية موجودة على الأرض تصحد أرواح الأبرياء .

 وأضاف طالب ابراهيم خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، اليوم ، مع الإعلامي سفيان ثابت، أن المبعوث الأممي لم يبلغ الأطراف المتنازعة بما نتجت عنه زياراته للعواصم الأوربية، مشددًاعلى أن الأطراف المتنازعة فى جينيف غير مؤهلة لإدارة عملية انتقالية تشمل انتخابات وصياغة دستور واختيار رئيس للجمهورية السورية.

وأوضح المحلل السياسي أن المعارضة ظنت أن هناك عملية سياسية ومفاوضات حقيقية ،قائلًا ” الحقيقة أن الأطراف الدولية تخطط لبدائل بعيدة عن مطالب المعارضة الحقيقية الموجودة على الأرض”.

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