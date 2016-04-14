فيديو.. اشتباك بالأيدي داخل البرلمان العراقي.. وتواصل اعتصام نواب آخرين

شهدت جلسة البرلمان العراقي، اليوم الخميس، اشتباك بالأيدي بين نواب عن ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي له رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونواب أكراد قرر إثرها رئيس المجلس سليم الجبوري، رفع الجلسة لمدة ساعة واحدة.

وقال “الجبوري”، في مؤتمر صحفي، إن البرلمان سيعقد جلسة أخرى السبت المقبل، وتأخر انعقاد الجلسة لساعات لعدم وصول العبادي، بينما صوت النواب المعتصمون على إقالة الجبوري، حسبما أفادت سي إن إن.

وقال النائب جوزيف صليوة عن التيار المدني الديمقراطي،“إن رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة ساعة واحدة بعد الشجار وبانتظار حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استجابة لطلب نواب معتصمين داخل البرلمان”.

من جهتها أشارت نورة البجاري النائبة عن تحالف القوى الوطنية “أكبر كتلة سُنية داخل البرلمان”، إلى “وقوع اشتباك بالأيدي وتراشق بزجاجات المياه الفارغة بين نواب عن دولة القانون ونواب أكراد، بعد اعتراض الأخيرين على تكسير عدد من اللوحات التي كتبت عليها أسماء قيادات كردية في الأماكن المخصصة لجلوسهم أثناء اعتصام مجموعة من النواب داخل البرلمان”.

وأضافت أن “النواب الأكراد اعترضوا على الأمر مما أدى إلى الاشتباك بالأيدي”.

ويواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر البرلمان، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر تأجيل جلسة تصويت يوم الثلاثاء على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس.

وكان العبادي قدم كابينة وزارية جديدة تضم مرشحين من الكتل السياسية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه مقتدى الصدر وأحزاب سياسية أخرى بتشكيل حكومة “تكنوقراط” بعيدة عن الكتل السياسية.

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