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نجمات مسلسل صراع العروش يتألقن بأجمل الإطلالات

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الأربعاء 13-04-2016 21:44

اجتمعت نجمات المسلسل الشهير صراع العروش Game Of Thrones مؤخراً، في حفل إطلاق الموسم السادس منه، وقد تألقن في هذا الحفل بإطلالات أنيقة وجذابة فاجأن بها متابعيهن على الشاشة.

اختارت إيميليا كلارك Emilia Clarke إطلالة أنيقة باللون الأسود بفستان أنيق نسَّقته مع مجوهرات ذهبية ناعمة، وأحمر شفاه لافت، بينما ظهرت لانا هيدي Lena Headey بفستان مطبَّع يحمل توقيع المصممة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وحضرت مايسي ويليامز Maisie Williams بإطلالة شبابية ناعمة، ولكن الممثلة الشابة صوفي تيرنر Sophie Turner نجحت في خطف الأضواء من زميلاتها بإطلالتها الأنيقة بتصميم ستيلا مكارتني Stella McCartney وتنسيقها المتقن له.

شاهدي معنا كيف تألقن تلك نجمات وشاركينا برأيك.

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سيدتي