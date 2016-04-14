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"الوزراء": إجراء انتخابات المحليات خلال العام الجارى

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"الوزراء": إجراء انتخابات المحليات خلال العام الجارى "الوزراء": إجراء انتخابات المحليات خلال العام الجارى
قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إرسال اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية إلى البرلمان بعد الانتهاء من بعض الأمور الإجرائية، مضيفاً أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية فى أقرب وقت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم"، على فضائية "النهار اليوم"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات خلال العام الجارى بشكل مؤكد، حيث تم استعراض عدد كبير من بنود قانون الإدارة المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وتم إرساله إلى مجلس الدولة.


>- القاويش: لجنة تعيين الحدود لم تعتمد فقط على خطاب الملك بطلب حماية الجزيرتين
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