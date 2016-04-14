رمضان صبحي يكشف عن حديث أبو تريكة الخاص له

"محمد أبو تريكة في مكان بعيدا جدا عني وأنا مازالت في بداية مسيرتي" هكذا تحدث رمضان صبحي لاعب الأهلي عن أيقونة الفريق الأحمر السابق.

وحل رمضان صبحي ضيفا على قناة "سي بي سي" وكل ما يلي على لسانه.

"أنا لست خليفة أبو تريكة فهو في مكان بعيد جدا عني وأنا مازالت في بداية مسيرتي".

"المقارنة بيني وبينه لا تجوز حاليا أو مستقبلا، أتمنى تحقيق جزء مما حققه هو في مسيرته".

"أبو تريكة قال لي في إحدى المرات أنا انتقلت للأهلي وعمري 27 عاما وأنت تبلغ من العمر 17 عاما وباستطاعتك تحقيق العديد من الأشياء أكثر مني".

"دائما أبو تريكة ينصحني ويقوم بنقل خبراته التي اكتسبها في مسيرته لي".

"أمنيتي في يوم ما مستقبلا أن أكون مثله في كل شيء".

"شاهدت مباراة الأهلي والصفاقسي الشهيرة في منزلي مع والدي فهو مشجع كبير للأهلي".

"حينما سجل أبو تريكة الهدف شعرت بفرحة كبيرة للغاية فقد كنت أشعر بالحزن كثيرا حينما يهزم الأهلي".