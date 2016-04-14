رمضان صبحي يتحدث عن مفاجأة اختبار الأهلي.. وهدف مارادوني جعله يجتازها

أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه لم يكن يعلم أنه في طريقه لاختبارات الفريق الأحمر وأن الأمر بالكامل كان بمثابة مفاجأة بالنسبة له.

وحل رمضان صبحي ضيفا على قناة "سي بي سي" وكل ما يلي على لسانه.

"هناك مدرب يدعى محمود نصر كان يشرف على تدريبي منذ الصغر بشكل فردي وفي إحدى الأيام قام بمحادثة والدتي هاتفيا من أجل اصطحابي لخوض مباراة".

"كنت معتادا على خوض مباريات في مناطق 6 أكتوبر والهرم مع محمود نصر".

"فوجئت به يقول لي نحن ذاهبون الآن لفرع الأهلي بمدينة نصر من أجل إخضاعك للاختبارات هناك".

"شاركت في أول مباراة وقمت بمراوغة كل اللاعبين وحارس المرمى وسجلت هدفا إلى أن قام بدر رجب مدرب الناشئين بالأهلي بإيقاف اللعب وجاء لي".

"سألني بدر رجب عن اسمي وقال لي اخرج من الملعب الآن أنت معنا في الأهلي، فقلت لا أريد أن أكمل المباراة".

"وعاد بدر رجب وسألني مجددا هل والدك معك هنا؟ فأجبته بأن هناك مدرب اصطحبني للاختبارات".

"ذهب مدرب الناشئين بالأهلي لمحمود نصر وطلب منه اصطحاب والدي في اليوم التالي من أجل التوقيع للأهلي".

رحلة شاقة

"كنت كل يوم أقوم بالاستيقاظ في تمام السابعة صباحا من أجل الذهاب إلى المدرسة ومعي خطاب يطالب بخروجي مبكرا من أجل الذهاب لمران الأهلي في مدينة نصر".

"بعد المدرسة أقوم بالعودة إلى المنزل في منطقة أرض اللواء من أجل ارتداء ملابس التدريب ثم الذهاب لأهلي مدينة نصر".

"بعد انتهاء المران الساعة السادسة مساء كنت أعود لمنزلي في الثامنة من أجل النوم سريعا للاستيقاظ مجددا من أجل اليوم التالي".

"أنا لم أغب عن مران الأهلي طوال تسع سنين لي في الناشئين سوى مرة واحدة فقط".

"المران كان يمثل شيئا هاما جدا بالنسبة لي".