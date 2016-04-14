بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات فى ختام الأسبوع الثقافى للمرأة بجنوب سيناء

اختتم اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الثقافى للمرأة، بتكريم الأمهات المثاليات، التى نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء، برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الباحث سعيد الهمشرى، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، ضمن احتفالات جنوب سيناء بأعياد المرأة المصرية، بقاعة نادى الأدب بقصر ثقافة طور سيناء، برئاسة أحمد سالم، وإشراف أمانى عبد الفتاح، رئيس الدراسات والبحوث بمديرية الثقافة، وعزة عفيفى مسئول المرأة بقصر الثقافة .

الحفل برعاية اللواء خـالد فـودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقــافة، د. سيد خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال حجاج إن حفل الختام بدأ بأمسية شعرية للأديب محمد جمال أمين، تحدث فيها عن فضل الأم ودورها الهام فى حياة الأسرة وتقدم المجتمع، كما تحدث عن تأثير ثقافة ومعتقدات الأم على الأبناء مما له الأثر البالغ على تقدم أو تأخر المجتمع.

كما أوضح أن المفاهيم الخاطئة للمجتمع، التى تقلل من شأن المرأة والأسرة، واختتم ببعض القصائد الشعرية منها " فى الركن يبدو وجه أمى " للشاعر فاروق جويدة، وتم فى الختام تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع جوائز عينية.

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