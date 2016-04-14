ليلة_الأبطال - هل تعلم عدد المرات التي نجح فيها جوارديولا للوصول لنصف النهائي

(إفي): بات الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بمثابة المرحلة المعتادة لبيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بعد تأهله لهذا الدور في سبعة مواسم مختلفة خلال فترة عمله كمدرب لبرشلونة الإسباني والعملاق البافاري.

وأثناء توليه القيادة الفنية للبلاوجرانا، قاد جوارديولا الفريق الكتالوني للمربع الذهبي في أربع مناسبات وتمكن خلالها من اعتلاء منصات التتويج مرتين موسمي 2008-2009 و2010-2011.

وفي أول مواسمه مع النادي البافاري (2013-2014)، خلفا ليوب هانكس الذي قاد الفريق للفوز بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري الأبطال، تأهل البايرن لنصف النهائي ليواجه ريال مدريد الإسباني.

وخسر في مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدف نظيف، قبل أن يتكبد خسارة قاسية في عقر داره "أليانز أرينا" برباعية نظيفة.

ووجهت الصحافة الألمانية حينئذ انتقادات لاذعة للمدرب الإسباني، وهو ما أقر به جوارديولا فيما بعد عندما أكد أنه لم يضع الخطة المناسبة لهاتين المواجهتين.

وفي موسم (2014-2015) توقف مشوار البايرن في محطة نصف النهائي أمام برشلونة عندما خسر مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" بثلاثية نظيفة قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة (3-2).

وكانت أحد أكثر الانتقادات التي توجه إلى جوارديولا هي أن الفريق يصل إلى المرحلة الحاسمة من الموسم، شهر أبريل، دون رصيد كاف من اللاعبين البدلاء وهو ما يضع الفريق في مواقف صعبة للغاية.

وفي الموسم الحالي، تأهل البايرن إلى ذات الدور بعدما استطاع تخطي عقبة بنفيكا البرتغالي أمس الأربعاء بإجمالي المواجهتين بنتيجة (3-2)، لينتظر معرفة منافسه في هذا الدور خلال القرعة التي ستجرى يوم الجمعة.