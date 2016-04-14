مؤتمر سكر الأطفال يطالب بتعريف المدرسة بالمصابين ومنع الوجبات الجاهزة

أكدت الدكتورة لبنى فواز، أستاذ طب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش"، أن سكر النوع الأول والذى يصيب الأطفال وينتج عن نقص الأنسولين فى الجسم يحتاج للتعامل مع فريق علاجى من الأهل والمدرسة وزملاء الطفل والمسئول عن الرعاية الطبية بالمدرسة.

وأشارت خلال المؤتمر الدولى العاشر للجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء فى الأطفال المنعقد حاليًا فى القاهرة فى الفترة من 14 إلى 15 أبريل بالتعاون مع الجمعية الدولية لسكر الأطفال أن الرعاية الطبية وخطة العلاج يضعها أخصائى الغدد الصماء والتى تشمل جرعات الأنسولين والنظام الغذائى وممارسة الرياضة، مؤكدة أنه يتم وضع خطة لذلك وتنفيذ الخطة يقع على عاتق الأهل والطفل وطبيب الأسرة والمدرسة.

وأشارت إلى أنه فى المدرسة نخشى أن يتعرض الطفل لنقص السكر وهو أخطر شىء بالنسبة لمريض السكر موضحة أن الطفل المصاب لا يحب أن يكون مختلفًا عن أقرانه حيث لا يجب إجراء التحليل، أو أخذ جرعة الأنسولين فى وجود زملائه.

وقالت إن هناك مشكلة فى المجتمع المصرى إنه لا يتم تعريف المدرسة بالطفل المصاب بالسكر رغم أنه من المهم أن يعرف زملاءه أنه مصاب بالسكر لأن لهم دور فى التعرف المبكر على أعراض نقص السكر موضحة أن هذه تعتبر مشكلة مجتمعية لأنه المفروض عند وجود مرض مزمن لابد من عمل توعية للفصل كله لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل المصاب وتقبله ومراعاة ظروفه الصحية.

وأوضحت أن إحدى المدارس تسمح للأطفال بطلب وجبات سريعة خلال اليوم الدراسى ما يصعب على الطفل المصاب بالسكر الحفاظ على نظامه الغذائى مؤكدة ضرورة أن يكون للمدرسة دور فى التوعية الغذائية ومراعاة الأطفال المصابين بالسكر.

من جانبها قالت الدكتورة منى سالم أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس استشارى سكر وغدد الأطفال رئيس المؤتمر الدولى العاشر للجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء فى الأطفال، أن نسب الإصابة بسكر الأطفال فى مصر وفقًا لأحدث بحث قامت به وحدة السكر بمستشفى الأطفال بجامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة الصحة تمثل واحد لكل ألف، أما الحالات الجديدة تمثل 3.5% ألف سنويًا.

وأشارت الدكتورة منى سالم خلال افتتاح المؤتمر الذى شارك فيه الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر إلى أن المؤتمر يناقش سكر الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين فى المدارس والتعامل النفسى والجديد فى تشخيص وعلاج سكر الأطفال وحالات ما قبل السكر، كما تشمل جلسة موسعة يجيب فيها الأساتذة على جميع الأسئلة التى تواجه الأطباء عند علاج الأطفال المصابين بالسكر.

وأكدت أن هناك جلسة عن التغذية فى أطفال السكر والتعليم الطبى المستمر للأهالى موضحة أنه سيتم تخصيص جلسة خاصة للأطفال وذويهم يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا للرد على جميع تساؤلاتهم مشيرة إلى أن جميع مشاكل سكر الأطفال من ناحية وتشخيص وعلاج المضاعفات ستناقش فى المؤتمر فى حضور كل الأساتذة المصريين المهتمين بسكر الأطفال وكذلك 4 من أشهر أساتذة العالم فى سكر الأطفال وهم كرين ديفو من بلجيكا سكرتير الجمعية الدولية لسكر الأطفال والبروفوسير جون جريجورى رئيس وحدة السكر بجامعة كاردف بإنجلترا وكذلك أندريا سكاراموزا رئيس وحدة السكر بجامعة ميلانو بإيطاليا والدكتورة اسما الديب رئيس وحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو ظبى.

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