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رمضان صبحي: حتى الآن لا أعرف كيف جاء هدفي أمام نيجيريا

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رمضان صبحي: حتى الآن لا أعرف كيف جاء هدفي أمام نيجيريا رمضان صبحي: حتى الآن لا أعرف كيف جاء هدفي أمام نيجيريا

أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر أنه لا يعرف حتى الآن كيف نجح في تسجيل هدفه في شباك نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما في وقت سابق.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيجيريا في ملعب برج العرب بهدف دون رد في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث رمضان صبحي لقناة "سي بي سي" قائلا:"المباراة أمام نيجيريا كانت صعبة للغاية".

وأكمل"الفريق كله كان في قمة تركيزه واتفقنا على إنه لا يمكن لنا أن نجعل الجمهور يغادر الملعب وهو حزين، بالإضافة لرغبتنا في التأهل للبطولة الإفريقية بعد غياب".

وبسؤاله عن كيف استطاع تسجيل الهدف أجاب مبتسما"لا أعرف حتى الآن كيف نجحت في تسجيله".

وأضاف"الكرة كانت ضعيفة للغاية وكان هناك زحاما كبيرا داخل منطقة الجزاء وقررت التسديد حتى لا يراها حارس المرمى".

وشدد لاعب الأهلي"هذا الهدف جاء بسبب توفيق الله لنا والجهد الكبير الذي بذله كل اللاعبين في ".

وأتم"هذا الهدف لم أسجله أنا بل اشترك فيه كل لاعبي المنتخب المصري".

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فيديو اليوم السابع

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