الداخلية: نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء دعوات الاخوان للخروج على الشرعية

أصدرت وزارة الداخلية بيان قال فيه : إن وزارة الداخلية إذ تعرب عن تقديرها وإحترامها الكامل لحقوق المواطنين فى حرية التعبير عن الرأى تجاه مختلف القضايا القومية فى الحدود التى رسمها القانون .. وفى ضوء ما توافر من معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية بإطلاق جماعة الإخوان الإرهابية دعوات تحريضية منظمة وتوزيع نشرات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين وإستثمارها فى خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن .

وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم الإنسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أى محاولات للخروج على الشرعية وإنطلاقاً من مسئوليتها فى الحفاظ على أمن الوطن سوف تتحذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والإستقرار .?

الداخلية: محطة مترو السادات تعمل بشكل طبيعى غداً الجمعة