"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الميرغنى بمصر الجديدة 3أيام بسبب أعمال إصلاح

>أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، عن أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى الميرغنى بمصر الجديدة لمدة 3 أيام، فى الاتجاهين، ما يستلزم عملية إغلاق جزئى للكوبرى فى ظل انتشار الخدمات المرورية، لمنع وقوع أى حوادث

وأكد العميد سيد عثمان مدير العلاقات العامة للمرور فى تصريحات صحفية أن أعمال تجديد الفواصل تبدأ من الساعة 12 عند منتصف الليل اليوم الجمعة، وتنتهى يوم الأحد فى الساعة 6 صباحاً، على أن تكون الأعمال بالتناوب بين الحارة المرورية فى الاتجاه القادم من النزهة والمتجه إلى الخليفة المأمون و الاتجاه العكسى، دون إجراء أى تحويلات مرورية مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات أثناء الأعمال.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم متابعة الحالة المرورية وحركة المركبات أعلى الكوبرى عن طريق كاميرات المراقبة، مع تزويد الخدمات المرورية بالأوناش لرفع أى معوقات بالطريق مع وضع الأقماع والعلامات الإرشادية بمحيط الأعمال لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وسحب أى أعطال للسيارات لعدم التأثير على سير الأعمال.

- المرور يضبط 374 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى القاهرة

>