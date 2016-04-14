أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الميرغنى بمصر الجديدة 3أيام بسبب أعمال إصلاح

Google+ Print
"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الميرغنى بمصر الجديدة 3أيام بسبب أعمال إصلاح "المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الميرغنى بمصر الجديدة 3أيام بسبب أعمال إصلاح

>أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، عن أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى الميرغنى بمصر الجديدة لمدة 3 أيام، فى الاتجاهين، ما يستلزم عملية إغلاق جزئى للكوبرى فى ظل انتشار الخدمات المرورية، لمنع وقوع أى .

وأكد العميد سيد عثمان مدير العلاقات العامة للمرور فى تصريحات صحفية أن أعمال تجديد الفواصل تبدأ من الساعة 12 عند منتصف الليل اليوم الجمعة، وتنتهى يوم الأحد فى الساعة 6 صباحاً، على أن تكون الأعمال بالتناوب بين الحارة المرورية فى الاتجاه القادم من النزهة والمتجه إلى الخليفة المأمون و الاتجاه العكسى، دون إجراء أى تحويلات مرورية مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات أثناء الأعمال.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم متابعة الحالة المرورية وحركة المركبات أعلى الكوبرى عن طريق كاميرات المراقبة، مع تزويد الخدمات المرورية بالأوناش لرفع أى معوقات بالطريق مع وضع الأقماع والعلامات الإرشادية بمحيط الأعمال لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وسحب أى أعطال للسيارات لعدم التأثير على سير الأعمال.


>- المرور يضبط 374 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى القاهرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟