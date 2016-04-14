وزارة الطيران المدنى: ننتظر وصول وفد روسى لتفقد المطارات المصرية

قال المتحدث باسم وزارة الطيران المدنى المصرية إيهاب رسلان، إن مصر اتخذت جميع التدابير الممكنة لضمان أمن المطارات المصرية، وتنتظر وصول الخبراء الروس لتفقد المطارات.

وأوضح رسلان لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": مصر أوفت بجزء من العمل، ونحن ننتظر وصول مجموعة خبراء أجهزة الأمن الروسية للتفتيش، مشيرا إلى أن مصر قامت بكل جهد ممكن لتحسين سلامة الملاحة الجوية، وينتظر تعليقات الجانب الروسى عن الإجراءات المتخذة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد أن السلطات الروسية والمصرية تسعى إلى تأمين الرحلات الجوية من وإلى مصر.

وأوضح الرئيس بوتين خلال الحوار المباشر مع المواطنين، اليوم الخميس، فى إشارة إلى توقف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر، بعد حادث تحطم طائرة إيرباص 321 التى كانت تقل السياح الروس العائدين من مصر إلى وطنهم فى عام 2015: علينا والسلطات المصرية أن نجد طريقة لتفتيش المسافرين وأمتعتهم، وغذاء ركاب الطائرات، وتوفير الخدمات الفنية للطائرات، لنجعل سفر مواطنينا آمنًا.

وأشار بوتين إلى أنه لم يتم إيجاد الطريقة الكفيلة بتأمين الرحلات بعد، مؤكدا أن رجال الأمن الروس والأصدقاء المصريين يعملون على حل هذه المسألة، مضيفاً: لا يحق لنا فى هذه الحالة، إلا أن نقول للناس إن السفر إلى هذا البلد أمر خطير.

بوتين: السلطات المصرية والروسية تسعى لتأمين الرحلات الجوية للقاهرة.. توفير الخدمات الفنية للطائرات يجعل سفر مواطنينا آمنا.. وكالة روسية:كلمات الرئيس الروسى تعكس الاهتمام بمساعدة مصر فى مواجهة التحديات

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