صور.. طلاب «طب بنها» يحتجزون دكتور داخل مكتبه احتجاجًا على صعوبة امتحان «الباطنة»

احتجز طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، جامعة بنها، الدكتور محمد شوقي، داخل مكتبه، اعتراضا علي صعوبة امتحان مادة الباطنة.

وأكد الطلاب، أنه منذ بداية العام يتم التعامل معهم بشكل سئ ومهين، مؤكدين أن الدفعة لم ينجح منها أحد لأكثر من مرة، وبالفعل كل امتحانات “الميدتيرم” كانت صعبة جدًا.

وأضاف الطلاب، أنهم ذهبوا اليوم إلى مكتب الدكتور بالكلية إلا أنه رفض الاستماع لهم، مما دفعهم للاعتصام أمام مكتبه ورفضهم مغادرته المكتب حتى يجدوا حلاً لمشكلتهم، وأنهم لن يسمحوا بخروج الدكتور من مكتبه إلا بعد الحصول على حقوقهم.