أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النائب فوزي الشرباصي: رئيس الوزراء تدخل لوقف الملاحقات الأمنية ضد أهالي شربين

Google+ Print
النائب فوزي الشرباصي: رئيس الوزراء تدخل لوقف الملاحقات الأمنية ضد أهالي شربين النائب فوزي الشرباصي: رئيس الوزراء تدخل لوقف الملاحقات الأمنية ضد أهالي شربين

الشرباصي

أعلن النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، عن تدخل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لإعفاء أهالي قرية كفر الوكالة بمدينة شربين، من المبالغ المقررة عليهم بأثر رجعي من قبل مكتب أملاك الدقهلية ومكتب أملاك مجلس مدينة شربين والوحدة المحلية بكفر الوكالة.

 وأضاف الشرباصي، أنه تم تحويل الطلب لحسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وسكرتير عام المحافظة، لإتخاذ اللازم نحو وقف جميع الإجراءات التي تلاحقهم من محاضر حجز إداري وضبط وإحضار، ومن ثم أتاحة تمليكهم لمنازلهم المورثة عن أجدادهم منذ أكثر مائة عام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا