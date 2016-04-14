النائب فوزي الشرباصي: رئيس الوزراء تدخل لوقف الملاحقات الأمنية ضد أهالي شربين

أعلن النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، عن تدخل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لإعفاء أهالي قرية كفر الوكالة بمدينة شربين، من المبالغ المقررة عليهم بأثر رجعي من قبل مكتب أملاك الدقهلية ومكتب أملاك مجلس مدينة شربين والوحدة المحلية بكفر الوكالة.

وأضاف الشرباصي، أنه تم تحويل الطلب لحسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وسكرتير عام المحافظة، لإتخاذ اللازم نحو وقف جميع الإجراءات التي تلاحقهم من محاضر حجز إداري وضبط وإحضار، ومن ثم أتاحة تمليكهم لمنازلهم المورثة عن أجدادهم منذ أكثر مائة عام.