أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الزمالك.. إصابة بيالا.. وتمريرات خطيرة من محمد إبراهيم

Google+ Print
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الزمالك.. إصابة بيالا.. وتمريرات خطيرة من محمد إبراهيم مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الزمالك.. إصابة بيالا.. وتمريرات خطيرة من محمد إبراهيم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الداخلية والزمالك في إطار مباريات دور الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------------------------

تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا

----------------------------------------

أحداث اللقاء

ق32: تمريرة سحرية من محمد إبراهيم للمرة الثانية على التوالي وضعت كهربا في موقف المنفرد لكن الغرباوي خرج من مرماه وأخرج الكرة قبل أن تصل لمهاجم الزمالك.

ق28: تمريرة من محمد إبراهيم وضعت كهربا في مواجهة المرمى، والأخير سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم.

ق23: تعرض سيريل بيالا للإصابة ودخول إسلام عبد النعيم.

انطلاق المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع