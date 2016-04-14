مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الزمالك.. إصابة بيالا.. وتمريرات خطيرة من محمد إبراهيم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الداخلية والزمالك في إطار مباريات دور الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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أحداث اللقاء

ق32: تمريرة سحرية من محمد إبراهيم للمرة الثانية على التوالي وضعت كهربا في موقف المنفرد لكن الغرباوي خرج من مرماه وأخرج الكرة قبل أن تصل لمهاجم الزمالك.

ق28: تمريرة من محمد إبراهيم وضعت كهربا في مواجهة المرمى، والأخير سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم.

ق23: تعرض سيريل بيالا للإصابة ودخول إسلام عبد النعيم.

انطلاق المباراة