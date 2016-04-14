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"العبادى" يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحرير الفلوجة والموصل

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"العبادى" يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحرير الفلوجة والموصل "العبادى" يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحرير الفلوجة والموصل
التقى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فى بغداد، اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى الجنرال جوزيف فوتل.

وتم خلال اللقاء بحث الانتصارات التى تحققها القوات المسلحة على عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي، والاستعدادات لتحرير باقى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، لاسيما فى الفلوجة بالأنبار والموصل مركز محافظة نينوى.

وجدد المسؤول الأمريكى موقف بلاده الداعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب واستمرار دعم الإدارة الأمريكية للقوات الأمنية والعسكرية العراقية فى مجالى التدريب والتسليح من أجل تحرير كامل الأراضى العراقية.
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