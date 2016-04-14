حوار - مارتن يول يتحدث عن: هدفه مع الأهلي.. رمضان وإيفونا وغياب الجماهير وسر الصور الغريبة

مدرب جديد يسير بخطى ثابتة.. يحقق الانتصار تلو الآخر في طريق تثبيت أقدامه كمدرب ناجح في تاريخ النادي الأهلي. هنا نتحدث عن الهولندي مارتن يول.

مارتن يول قاد الأهلي في 6 مباريات خلال 3 بطولات. الدوري والكأس وإفريقيا.

نجح في الفوز بـ4 مباريات وتعادل مباراتين ولم يخسر أي لقاء.

ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، الزمالك. وفي إفريقيا عاد أمام يانج أفريكانز بالتعادل وينتظر استضافته في الإياب.

وأجرى مارتن يول حوارا مطولا مع الصحفيين يوم الخميس بحضور مراسل FilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان مارتن يول

مفاجأة غياب الجماهير

"لم أكن أعلم أن الأهلي يلعب كل مبارياته بدون جمهور قبل وصولي، واعتقدت أن غيابهم في بعض المباريات بسبب عقوبة موقعة على النادي لكني تفاجأت بالحقيقة مؤخرا".

"هذا الأمر لم يحزنني بل زادني تمسكا بتدريب الأهلي، لأنني علمت أنه يملك شعبية تزيد عن 60 أو 70 مليون مشجع وهنا ما لا يقل عن 5 ملايين مشجع يتابعون المباريات في التليفزيون".

"الشعب المصري شعب رائع، وقد لمست طيبة واحترام كبير حين تعاملت معهم عن قرب وأسعد برؤية الابتسامة على وجوههم التي لا تفارقهم وهذه أفضل شئ لمسته في مصر، أثبتت أن ما يوصله لنا الإعلام في أوروبا ليس صحيحا".

سر الصور الغريبة

"بات من واجبي أن أصحح تلك الصورة وأعتبر ذلك جزء من مهمتي أن أنقل الصورة الحقيقية عن مصر إلى أوروبا".

"لذلك لجأت إلى التصوير في المعالم السياحية ونشرها عبر حسابي على فيسبوك".

تطوير الأهلي

"هناك خطة لتطوير قطاع الكرة تم الاتفاق عليها مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي خصوصاً وأنه يتطلع إلى وضع الأهلي في المكانة اللائقة به مثل أندية أوربا والأهلي ليس بأقل منها".

"لعل هذا الأمر هو الذي دفعني إلى عدم إحضار أي مساعدين لي باستثناء مايك مخطط الأحمال رغبة مني في نقل الخبرات للمدربين المصريين ليقودوا الفريق بعد رحيلي".

"هدفنا الذي نعمل عليه هو أن يكون هناك من 8 إلى 9 لاعبين من الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر".

"نسعى إلى صناعة جيل يستطيع أن يحقق الإنجازات التي حققها جيل أبو تريكة ومحمد بركات باعتباره الجيل الأبرز في الكرة المصرية".

"لازلت أبحث عن أبو تريكة جديدة بين لاعبي فريقنا الحاليين".

رمضان وإيفونا

"رمضان صبحي من أبناء الأهلي وظهر رائع مؤخرا مع منتخب مصر، والطبيعي أن يحافظ اللاعب على مستواه من مباراة لأخرى ولا يهتز مستواه بتوالي المباريات".

"ماليك إيفونا لاعب جيد ويمتلك سرعة فائقة، ولكنه يحتاج لتطوير أدائه وتوظيف مهاراته، وضبط التوقيت في التسديد والتمرير، ويحتاج أيضا لعلاج مسألة تعثره في التسجيل، وهو يمتلك عقلية جيدة تساعده على النجاح".

"أحمد حجازي ورامي ربيعة لم يحصلا على الفرصة المناسبة في أوروبا خصوصا وأنهما لم يصلا بعد لمرحلة النضوج وسأحاول من خلال وجودي في الأهلي أن أساعدهما على ذلك وتطوير أدائهما".

إفريقيا والدوري

"الرحلات الإفريقية صعبة لكن لا مشكلة بها على الإطلاق، فنحن نعمل تحت أي ظرف وحين سافرت إلى أنجولا وتنزانيا كنت أعلم أنني في سفر عمل وليس للتنزه".

"المنافسة على بطولة الدوري صعبة وهناك صعوبة في الفوز بكل المباريات، لكن على المسؤولين أن يتخذوا قرارا بعودة الجمهور لمساندة الفريق في المباريات المقبلة".

"الأهلي أهم شئ في حياتي الآن وهو ليس مجرد مكان أعمل به، وأنا حريص على وضعه في المكانة التي يستحقها بين أندية العالم. البعض في أوروبا يظنون أنني في نزهة من خلال الصور التي أنشرها على الإنترنت، ولكن تلك الصور هي رسالتي إلى أصدقائي في أوربا للتأكيد على أن مصر بلد أمان".

متى يرحل

"أعد جمهور الأهلي أنني سوف أستمر في النادي طالما تمسكت بي الجماهير ولن أرحل إلا في حالة واحدة فقط وهى عدم الحصول على البطولات, ولذا أعمل جاهداً للحصول على كل البطولات وإسعاد جماهير الأهلى".