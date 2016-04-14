كريستن دانست تنفصل عن حبيبها غاريت هيدلاند

انفصلت النجمة كريستن دانست Kirsten Dunst عن حبيبها الممثل غاريت هيدلاند Garrett Hedlund، بعد علاقة استمرت أكثر من 4 أعوام.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن كريستن، البالغة من العمر 33 عاماً، قد انفصلت عن حبيبها غاريت البالغ من العمر 31 عاماً، بعد علاقة حب مميّزة جمعتهما منذ كانون الثاني/يناير 2012.

وكانت النجمة تتطلع لبناء عائلة مع حبيبها وإنجاب أطفال، بحسب ما صرحت في نوفمبر من العام المنصرم، ما أثار حينها الكثير من الشائعات التي تفيد بأن الثنائي مخطوبان.

يشار الى أنّ آخر إطلالة رسمية للثنائي اللّذين عملا معاً في فيلم On the Road عام 2011، كانت في حفل الغولدن غلوبز.

يذكر أن الممثلة كريستن دانست ارتبطت عاطفياً بكلّ من Jake Gyllenhaal وJohnny Borrell وAdam Brody وBen Foster إضافة الى Justin Long قبل أن ترتبط بـ غاريت هيدلاند.

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