عابد فهد يواصل لعنة الاعتذارات بفيلم "يوم من الأيام"

يبدو أن لعنة الاعتذارات لا زالت تحول دون تنفيذ فيلم "يوم من الأيام" ، فبعدما اعتذرت الفنانة لبلبة في اللحظة الأخيرة، واستبدل الفنان رامز أمير بزميله كريم قاسم ، ورفض النجم عمرو سعد المشاركة فى الفيلم، جاء الدور على النجم عابد فهد الذي تراجع عن أول مشاركة له في السينما المصرية بسبب انشغاله في تصوير مسلسله المنتظر "سمرقند".

عابد فهد أعلن سابقاً حماسه للقيام بدور الفنان نور الشريف في الفيلم المؤجل تنفيذه منذ سنوات بسبب مرض الأخير ثم رحيله، ووقّع على عقود الفيلم واعتبره خطوته الأولى في السينما المصرية، وكان من المقرر أن يبدأ تصوير دوره نهاية يناير الماضي. ولكن الاعتذارات توالت فخرجت النجمة لبلبة بسبب تفرغها لتصوير مسلسل "مأمون وشركاه" وانضمت بدلاً منها الفنانة الغائبة منذ سنوات مشيرة إسماعيل، وهرب كريم قاسم بسبب التزامات فنية أخرى.

ولم يتبق الا المؤلف وليد يوسف والمخرج محمد مصطفي والأبطال المساعدون هبة مجدي ولقاء سويدان وسلمي غريب وسيد رجب ومحمد حسني، وبعدها وجد عابد فهد نفسه مشتتا ما بين الفيلم المنتظر وبين مسلسله التاريخي "سمرقند" فاختار الأخير.

يذكر أن الفيلم كتب خصيصاً للنجم نور الشريف ورفض مؤلفه تقديمه لأي نجم آخر طوال فترة صراع الشريف مع المرض .. ويبدو أن روح نور الشريف لا زالت حاضرة في الفيلم وترفض الرحيل لصالح نجم آخر.