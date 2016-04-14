سهيلة بن لشهب تكشف لـ"سيدتي نت" السبب الحقيقي لاستبعادها من الأكاديميا

بعد أن لفتت الجميع بمشاركتها في الموسم الحادي عشر من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، حضرت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب إلى بيروت لتسلّم جائزة جماليّة، بعد حصولها على لقب Miss star academy 2016، التي نظّمها الزميل زكريا فحّام في فندق Four Points Sheraton، في بيروت، بحضور الفنانة نورهان والفنان أنور الأمير ووجوه إعلامية واجتماعية.

دخلت سهيلة مكان الحفل على أنغام أغنية ماجدة الرومي "طلي بالأبيض" مرتدية ثوباً زهرياً من تصميم المصمم اللبناني فؤاد سركيس، فشبهها البعض بإطلالة الأميرة. وسرعان ما بدأ "الفانز" أو "الجيش السهباوي"- كما يطلقون على أنفسهم- بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة ويهنئونها بفوزها.

رافقت سهيلة، في زيارتها إلى بيروت، والدتها التي تظهر معها لأول مرة في الإعلام، وحرصت على تسهيل عمل الصحافيين، إلا أنها رفضت التحدث إلى أي وسيلة إعلامية؛ لخجلها من عدسات الكاميرا، في حين بدت سهيلة مرحة وسعيدة، فلم تتذمّر أو ترفض التقاط صورة مع أيّ أحد، خصوصاً إذا كانت الصورة "سيلفي".

سهيلة شكرت الجمهور الذي صوّت لها ما أهّلها للفوز باللقب، وشكرت الزميل فحّام على هذه الفكرة التي يعتمدها للمرة الثالثة، وأثنت على الجهود المبذولة، ورحّبت بجميع الحضور ، وأعربت عن امتنانها لدعمهم الدائم لها. وبعد ذلك، تسلّمت التاج من الفنانة نورهان التي أحيت السهرة إلى جانب الفنان أنور الأمير.

على هامش الحفل، التقت "سيدتي نت" سهيلة في دردشة سريعة، حيث وضعت حداً لكل الكلام الذي قيل عن أن وقوعها وقت الأكاديميا كان مقصوداً، مؤكدةً أنها تعرضت لكسر في الحوض، وأن أزمتها مرت على خير، وها هي اليوم في أفضل حال.

ورداً على سؤال حول استبعادها من البرنامج قالت سهيلة "غيابي عن الأكاديميا لا يخولني الاستمرار في البرنامج، وهذا الأمر أراه منطقياً، فأصدقائي تعبوا جداً خلال مكوثي في المستشفى، وكنت متأكدة أنني أستحق الاستمرار والبقاء أكثر". ولكن، يقول المثل "لا تكرهوا شيئاً عساه خيراً لكم".

وعن غياب لقب "ستار أكاديمي" عن المغرب العربي أوضحت سهيلة أن "هذا السؤال يجب أن يوجه لإدارة البرنامج"، مضيفة:" كان من المفروض أن يكون اللقب هذا العام من نصيب المغرب العربي . وتابعت " شهد برنامج "ستار أكاديمي" بمواسمه كافة ظهور مواهب مميزة من المغرب العربي، وهذا بحد ذاته نجاح . فكم من طالب حقق نجومية لافتة على الرغم من عدم نيله اللقب في نهاية البرنامج".

وختمت بالقول: "لم أحصل على اللقب ولكنني مستمرة"..

وحول من ينافسها من بنات جيلها، قالت " لازلت مبتدئة ولست في منافسة مع أحد من الفنانين وكلنا نملك مواهب جميلة، وبطبعي أحب أن أكون مميزة وأن أصنع بصمة في عالم الفن على صعيد الوطن العربي".

وعن جديدها، قالت إنها بصدد التحضير لأغنية جزائرية "سينغل" مع "كليب" بشكل عصري نزولاً عند رغبة "جيشها السهباوي".

ماذا قال الحضور عن نجومية سهيلة وبماذا صرحت لـ"سيدتي نت"؟ تابعوا هذا الفيديو

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